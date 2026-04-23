Son Mühür/ Emine Kulak- CHP İzmir İl örgütü Cumhuriyet Meydanında 23 Nisan için yaptığı alternatif törenden sonra İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önüne kadar Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da geçtiğimiz hafta okullara gerçekleşen saldırılar neticesinde vefat eden öğretmen ve öğrenciler için sesiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Müdürlük önüne gelindiğinde, alanda CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç açıklamalarda bulundu.

“Okullar korunması gerekirken bizi koruyorlar”

Yürüyüş esnasında güvenlik güçleri tarafından çevrelenilmesine dikkat çeken Güç, “ Maraş’ta yaşananlardan kaynaklı milletimiz geleceği ile ilgili endişeli. Bizler CHP temsilcileri olarak sessiz bir yürüyüşle bir araya geldik. Gelirken valilik, emniyetin okulları koruması gerekirken burada CHP temsilcilerini yüzlerce polisle korumaya çalışıyorlar. Bizler sadece bu ülkenin çocuklarının daha iyi bir geleceği olsun diye siyaset yapıyoruz. Bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. MEB’e sesleniyoruz: Bakanımız, lütfen bu sorumluluğu alın ve istifa edin. Sizler MEB’i yönetemeyen ve ülkeyi kötü duruma getiren iktidar partisi olarak ülkeyi erken seçime götürmek zorundasınız. Bizler bu koşullarda yaşamak istemiyoruz. O yüzden bir kez daha erken seçim diyoruz” dedi.