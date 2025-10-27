Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri arasında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dragon Tekne Yarışması, İzmir Körfezi’nde renkli görüntülere sahne oldu. 28 takımın mücadele ettiği yarışta Zabıta Dairesi Başkanlığı “Mavi Hat” takımı birinci oldu.

Körfezde kıyasıya mücadele

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından personel dayanışmasını ve spor kültürünü güçlendirmek amacıyla düzenlenen Dragon Tekne Yarışması, bu yıl üçüncü kez gerçekleştirildi. Balçova İnciraltı sahilinde yapılan yarışta belediye birimlerinden oluşan 28 takım, 250 metrelik parkurda kürek çekti. Centilmenlik ve ekip ruhunun ön planda olduğu yarışta hem yarışmacılar hem izleyiciler keyifli anlar yaşadı.

Zabıta Dairesi birinciliği kazandı

Zorlu mücadelenin sonunda Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın “Mavi Hat” takımı birinciliği elde etti. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın “Yangına Kürek Çek” takımı ikinci, ESHOT Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı’nın “Ufuğa Kürek Çekenler” takımı ise üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin ve İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz tarafından verildi.

“İzmir Büyükşehir ailesiyle gurur duyuyorum”

Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, yarışmanın belediye personelini bir araya getiren keyifli bir etkinlik olduğunu vurguladı: “İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli olarak yoğun ve özverili çalışıyoruz. Bu etkinlikle hem sporu hem dayanışmayı yaşadık. Tüm katılımcılar centilmence yarıştı. Zabıta Dairesi Başkanlığımızı birincilikleri için tebrik ediyorum.”

“Sporun ruhunu birlikte yaşadık”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin ise, “Etkinlikte farklı birimlerden çalışanlarımız bir araya geldi. Sporun doğasında olan yarışma ruhunu hep birlikte yaşadık. Başkanımız Dr. Cemil Tugay, çalışanlarımızın sağlıklı yaşamını ve dayanışmasını çok önemsiyor. Katılım oldukça yüksekti, tüm ekipleri kutluyorum.” dedi.