Altın fiyatları, hem iç hem dış piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Özellikle gram altın, yatırımcıların en çok takip ettiği varlık haline gelirken, 5.000 TL sınırına yaklaşması dikkat çekiyor.

Gram Altında 12 Gündür Yükseliş Trendi

Geçtiğimiz haftalarda rekor seviyelere ulaşan gram altın, bu hafta da yükseliş trendini sürdürdü. Dün 4.898 TL’ye kadar çıkarak yeni bir zirve gören gram altın, 13 Eylül Cumartesi günü itibarıyla alışta 4.844,87 TL, satışta ise 4.845,64 TL seviyesinden işlem görüyor.

BLF Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, yaptığı değerlendirmede gram altının 12 gündür istikrarlı bir şekilde yükseldiğini vurgulayarak, “Büyük olasılıkla Fed’in faiz kararı öncesinde gram altın 5.000 TL’yi görecektir” dedi.

İçeride Siyasi Gerginlik, Dışarıda Enflasyon ve Fed Baskısı

Altın fiyatlarındaki hareketlilik sadece küresel gelişmelerden değil, iç politikadan da etkileniyor. CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanması sonrası başlayan siyasi gerilim, Borsa İstanbul’da da sert dalgalanmalara neden oldu. BIST 100 endeksinde yaşanan değer kaybı sonrası devre kesici uygulamaya alındı.