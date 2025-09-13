Son Mühür- Almanya’nın Bingen kentinde düzenlenen Best Ager Konferansı, Avrupa turizminin en hızlı büyüyen ve en istikrarlı hedef grubu haline gelen 60 yaş üstü kuşağın sektördeki rolünü masaya yatırdı. Pandemi sonrası özgürlüğünü bilinçli şekilde kullanan “Best Ager” olarak adlandırılan bu kuşak, ekonomik ve kültürel açıdan turizmin itici gücü olarak öne çıkıyor. Türkiye ise sunduğu çeşitli alternatifler ve erişilebilir altyapısıyla bu grubun favori destinasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Best Ager Konferansı Bingen’de gerçekleşti

10 Eylül’de Rhine Valley Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Almanya, Çin ve Macaristan’dan yetkililer ile Avrupa’nın önde gelen tur operatörleri katıldı. Ayvalık, Antalya, Fethiye, Bodrum ve Marmaris gibi Türk destinasyonlarını temsil eden turizmciler de konferansta yer aldı.

Toplantıda, 60+ kuşağın seyahat alışkanlıkları, ekonomik katkıları ve gümüş yaşlı ekonomisinin turizme etkisi tartışıldı. Konferansın moderatörlüğünü Dünya Kardeş Kentler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner üstlendi.

Almanya’dan Türkiye’ye yatırım mesajları

Konferansın açılışında konuşan Türkiye’nin Mainz Başkonsolosu Mehmet Akif İnam, Türkiye’nin Best Ager turizmi için ideal bir ülke olduğunu belirtti. İnam, Engelsiz otel tesisleri, medikal-turistik merkezler ve uzun süreli konaklama imkanları ile 60+ turistlerin Türkiye’de sadık ve tekrar eden müşteri grubu oluşturduğunu ifade etti. Türkiye’nin sunduğu ulaşım kolaylıkları ve kültürel zenginliklerin, Avrupa’nın en aktif kuşağı için cazip olduğunu vurguladı.

Bingen Belediye Başkanı Thomas Feser ise Ren Nehri çevresindeki turizm deneyiminin tarihsel olarak yaşlı gezginler için cazibe merkezi olduğunu hatırlatarak, günümüzde güvenli ve keyifli tatil arayan “genç kalan Best Ager”ler için destinasyonların önemini aktardı.

Best Ager profili yeniden tanımlanıyor

Quality Travel Alliance Sözcüsü Thomas Bösl, 1970’lerde 60+ kuşağının geri çekilme dönemiyle anıldığını hatırlatarak, günümüzde bu kuşağın sağlıklı, aktif ve kültürel açıdan açık bir profil çizdiğini belirtti. Bösl, “Pandemi sonrası özgürlüklerini daha bilinçli kullanan Best Ager’ler, spor, kültür ve otantik deneyim arayışında. Ekonomik güçleri ve yüksek kalite beklentileriyle turizmin önemli bir segmentini oluşturuyor” dedi.

Fit Reisen Genel Müdürü Claudia Wagner ise 60+ turistlerin sağlık, wellness ve aktif yaşam odaklı tatillere yöneldiğini, seyahatin bu grup için yaşam kalitesinin önemli bir unsuru olduğunu ifade etti.

Avrupa turizminin motoru: 60+ kuşak

TCWTF Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerini paylaşarak, 2034’te Almanya’da 67 yaş üzeri nüfusun 27 milyonu aşacağını ve bunun turizm sektörü için büyük bir potansiyel anlamına geldiğini söyledi. Baraner, “60+ kuşak artık Avrupa turizminin en hızlı büyüyen ve en istikrarlı hedef grubu. Seyahat sıklıkları artıyor, yılda birkaç kez tatil yapıyorlar. Best Ager’ler turizmin büyüme motoru haline geliyor” dedi.

Baraner ayrıca, yaşlı turistlerin sürdürülebilir ve sosyal paylaşımcı turizme katkı sağladığını ve destinasyonların gelişimine kalıcı etkiler sunduğunu vurguladı.

Türkiye’nin avantajları ve öne çıkan destinasyonlar

Türkiye, 60+ turistler için sunduğu çeşitlilik, erişilebilir altyapı ve uygun fiyat avantajıyla öne çıkıyor. Antalya ve Belek’te düz sahil yolları ve modern tatil köyleri, Ege kıyılarında Çeşme, Marmaris, Fethiye, Bodrum ve Kuşadası’nda kültürel miras ile Akdeniz yaşam tarzı bir araya geliyor. İstanbul, kültürel zenginlik ve şehir yaşamı ile; Kapadokya ise hafif macera ve kültürel keşif isteyenler için ideal.

Pamukkale, Afyonkarahisar, Bursa ve Yalova’daki termal merkezler ise sağlık ve wellness turizmi için tercih ediliyor. 2024’te yaklaşık 2 milyon uluslararası ziyaretçi sağlık ve wellness amaçlı Türkiye’yi tercih etti ve 3 milyar dolarlık gelir sağladı.

Marmaris: Yıl boyu 60+ misafirlere açık

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Avusturya’dan gelen 3 bin kişilik Best Ager grubunun iki ay boyunca ilçede konakladığını belirterek, Marmaris’in düz arazisi, yürüyüş ve bisiklet yolları, yıl boyu süren ılıman iklimi ve temiz havasıyla 60+ turistler için güvenli ve sağlıklı bir ortam sunduğunu söyledi. Ünlü, 12 kilometrelik sahil, marinalar, oteller ve alışveriş noktalarıyla Marmaris’in yıl boyunca misafir ağırlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Dijitalleşme ve uluslararası işbirlikleri

Konferansta ayrıca biyometrik tanıma tabanlı dijital yolcu süreçleri, Engelsiz seyahat deneyimi sağlayan teknolojiler ve Çin’in Best Ager turistlere açılımı tartışıldı. Çin’e vize kaldırılırken, Avrupa’dan Çin’e ulaşım kolaylaştı. Avrupa hava yollarının düzenli uçuşlarıyla Best Ager’ler artık wellness ve kültürel deneyim için Asya pazarına da yönlenebiliyor.

Türkiye, erişilebilir altyapısı, kültürel ve doğal zenginlikleri, wellness ve termal turizm olanakları ile Avrupa’nın en aktif kuşağı olan 60+ turistler için cazip ve sürdürülebilir bir destinasyon olarak öne çıkıyor.