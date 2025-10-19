Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Cumhuriyet’in 102. yılı dolayısıyla Rusya’nın başkenti Moskova’da özel bir konser verdi. Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’nin ev sahipliğinde ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü’nün katkılarıyla düzenlenen etkinlik, başkentin en prestijli salonlarından Zaryadye Hall’de gerçekleşti.

Konsere, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç’in yanı sıra Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, çok sayıda yabancı ülke büyükelçisi, diplomat, Türk kurum temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki orkestranın sahne aldığı gecede, Anadolu’nun renklerini yansıtan bir repertuvar sunuldu. Ferit Tüzün’ün “Çayda Çıra” eseri, Ulvi Cemal Erkin’in İkinci Senfonisi ve Cemal Reşit Rey’in besteleriyle birlikte Arpanatolia grubunun arp, ney, sipsi ve perküsyon eşliğinde yorumladığı türküler büyük beğeni topladı.

“Türk sanatçılar dünyada büyük başarılara imza atıyor”

Konser öncesi konuşan Büyükelçi Tanju Bilgiç, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak, “Atatürk, sanata ve sanatçılara büyük önem veriyordu. Cumhuriyet’in ilk yıllarında pek çok yetenekli sanatçı yetişti. Bugün de Türk sanatçıları dünya sahnelerinde önemli başarılara imza atıyor” dedi.

CSO’nun 200 yıllık tarihiyle Cumhuriyet’ten daha eski bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çeken Bilgiç, orkestranın Rusya’daki ilk konserini 100 yıl önce Sovyet Leningrad’ında verdiğini hatırlattı. “O günden bu yana CSO, Rusya’da pek çok kez sahne aldı. İki gün önce St. Petersburg’daki Mariinski Tiyatrosu’nda da konser verdiler.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere de değinen Bilgiç, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in liderliğinde ilişkilerimiz tarihimizin en yüksek düzeyinde. Sanat da bu dostluğu pekiştiren en güçlü alanlardan biri” dedi.