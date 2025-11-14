Son Mühür- Asal Araştırma'nın 1-9 Kasım tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 15 kişiyle gerçekleştirdiği çalışmanın Cumhurbaşkanı rekabetiyle ilgili bölümü netleşti.

''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Fatih Erbakan ve DEM Parti adayının katılacağı bu pazar yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime verirsiniz?'' sorusunda İmamoğlu ve Erdoğan arasındaki makasın kapandığı görüldü.

Erdoğan'ın yüzde 36.3 oy aldığı ankette hakkında 2 bin 430 yıl hapis cezası istenen İmamoğlu'nun yüzde 37.2 olduğu görüldü.

Yavaş'tan farklı tarife...



''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş, Fatih Erbakan ve DEM Parti adayının katılacağı bu pazar yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime verirsiniz?'' sorusunda Mansur Yavaş'ın yüzde 39'la farklı şekilde önde olduğu görülüyor.

Özgür Özel yükselişte...



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Fatih Erbakan ve DEM Parti adayının katılacağı bu pazar yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime verirsiniz?'' sorusunda Erdoğan'ın yüzde 36.8, Özgür Özel'in ise yüzde 33.2 oy aldığı görülüyor.

İki siyasetçi arasındaki farkın yüzde 3.6'ya kadar inmesi dikkat çekiyor.

İmamoğlu olmazsa CHP'de kim olmalı?



''Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı sizce aşağıda okuyacağım isimlerden hangisi olmalı?'' sorusunda Mansur Yavaş'ın açık ara önde olduğu görülüyor.

Araştırmada yüzde 14.8 oyla ikinci sırada yer alan Özgür Özel'in yüzde 4.4'de kalan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 3 kat fark atmış olması dikkat çekiyor.

Aday olarak kimi istersiniz?



''Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?'' sorusuna ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 36.2'yle ilk sırada yer aldığı, Mansur Yavaş'ın yüzde 22'yle onu takip ettiği görülüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan ve Yavaş'ın ardından yüzde 20.4'le üçüncü sırada yer aldığı ankette Özgür Özel'in yüzde 3.2'yle gerilerde kalmış olması dikkati çekiyor.