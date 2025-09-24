Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde, geçtiğimiz sezonun iki güçlü takımı karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası şampiyonu olarak parkeye çıkarken, her iki organizasyonu ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş GAİN rakip oldu.

Mücadele büyük bir heyecana sahne olurken, sarı-lacivertliler maçı 85-83 kazanarak kupayı 8. kez müzesine götürmeyi başardı.

Beşiktaş’tan büyük geri dönüş

Karşılaşmada uzun süre üstün olan Fenerbahçe Beko, farkı 24 sayıya kadar çıkardı. Ancak Beşiktaş, ikinci yarıda etkili bir oyun sergileyerek farkı kapattı. Siyah-beyazlılar son bölümde galibiyet için umutlansa da, son anlarda hata yapmayan Fenerbahçe skoru korumayı başardı.

Fenerbahçe tarihine bir kupa daha

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı tarihinde 8. kez kazandı. Sarı-lacivertliler, Türk basketbol tarihindeki başarılarına bir yenisini daha eklerken, taraftarlarına da sezon öncesinde büyük bir mutluluk yaşattı.

