Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda düzenlenen

“TOBB Türkiye 100 – Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi” programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, küresel ölçekte çatışmaların, krizlerin ve belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye’nin siyasi istikrarı, güçlü kurumları ve kararlı politikaları sayesinde süreci etkin bir şekilde yönettiğini vurguladı.

“Yüksek gelirli ülkeler ligine adım atıyoruz”

Türkiye’nin tarihinde ilk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna geçiş yapacağını ifade eden Yılmaz, bu dönüşümün kalıcı hale gelmesi için kararlı politikaların sürdüğünü dile getirdi.

Enflasyonda kademeli düşüş hedefi

Konuşmasında enflasyona da değinen Yılmaz, çok boyutlu ve koordineli bir ekonomi programı yürütüldüğünü belirtti. Yılmaz,

“Hedefimiz yıl sonunda yüzde 30’un altında enflasyon. 2026’da yüzde 20’nin altı, 2027’de ise yeniden tek haneli rakamlara ulaşmak için çalışıyoruz” dedi. Depremin yaralarının sarılmasına, jeopolitik gelişmelere ve bölgesel krizlere rağmen büyümenin korunduğunu kaydetti.

Merkez Bankası rezervlerinde tarihi artış

Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası brüt rezervlerindeki gelişmelere de dikkat çekti. 2023 yılı mayıs ayında 98,5 milyar dolar olan rezervlerin, 12 Eylül 2025 itibarıyla 177,9 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

CDS risk priminde gerileme

Ekonomide güven göstergesi olarak kabul edilen CDS risk primine de değinen Yılmaz, küresel risklerin etkisiyle 379 baz puana kadar yükselen ülke risk priminin 19 Eylül 2025 itibarıyla 240 baz puana gerilediğini aktardı.

“Kolay değil ama başaracağız”

Cevdet Yılmaz, zorlu süreçlere rağmen kararlı bir şekilde ilerlediklerini belirterek şu mesajı verdi:

“Bir yandan deprem yaralarını sararken, diğer yandan çevremizdeki jeopolitik gelişmelere karşı dikkatli bir tutum sergiliyoruz. Tüm bunlara rağmen enflasyonu düşürürken büyüme performansımızı koruyoruz. Bu kolay değil ama başaracağız.”