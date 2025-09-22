Son Mühür- Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın 25 Eylül'de gerçekleştireceği görüşme haberinin etkisiyle güne pozitif başlayan Borsa İstanbul'da endeks yüzde 2'yi aşan yükselişle 11.530 puanın üzerinde seyrediyor.

Piyasalardaki hareketliliği değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Piyasalar haftaya oldukça iyi başladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti piyasalarımıza hareketli günler yaşatıyor '' hatırlatmasında bulundu.



İşaretler Cuma'dan gelmişti...



Murat Bilen, ''Cuma günü Viop akşam seansında yüzde 2 yükseliş bu haftanın yükselişle başlayacağına işaret emişti. Nitekim Borsa İstanbul güne yüzde 2 civarında yükselişle başladı.

Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere bankacılık sektörü ciddi yükselişte. Sanayi hisseleri de ABD den gelecek haberlere dikkat kesilmiş durumda.

Trump ve Erdoğan'ın 25 Eylül'deki konuşmasına kadar kadar piyasanın hareketliliğinin sürmesi beklenebilir.'' mesajı verdi.



Bugün ABD mallarına olan gümrük vergilerinde indirim haberi geldi. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD çalışmalarına destek amacıyla alınmış bir karardı .

Ayrıca Avrupa dışı otomobil sektörüne yüzde 30 ek vergi getirildi. Bu da yerli üreticilere bir destek anlamı taşıyor

Hafta başında döviz sakin. Altın onsa bağlı olarak bir miktar yükseliş eğiliminde. Tahvil faizlerindeki düşüş eğilimi bugün de sürüyor.'' değerlendirmesinde bulundu.