Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde halk sandık başına giderken, merakla beklenen seçim tamamlandı. KKTC halkı yeni Cumhurbaşkanı'nı seçti. Katılım oranının yüzde 62,83 olduğu seçimde kazanan isim Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman oldu. Erhürman'ın resmi olmayan sonuçlara göre KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı olmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi.

"KKTC'nin egemenlik haklarını savunmaya devam edeceğiz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Erdoğan, "Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.



Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.