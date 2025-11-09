Son Mühür- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize programı sırasında atanamayan bir grup öğretmenle arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu. Genel Merkez'e geldiklerini kapıların yüzlerine kapandığını öne süren genç öğretmenlerin şahit olarak Erdoğan'ın koruması Muhsin Beyi göstermesi üzerine Erdoğan, Muhsin Bey kim diye sordu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerin Muhsin Bey'i tanımaması üzerine videoda geçen ''Bak yalan söylüyorsun'' sözleri sosyal medyada gündem olunca Erdoğan'la diyaloğa giren öğretmen adayı bir gençten konuyla ilgili açıklama geldi.



Açıklamada, söz konusu paylaşılan videonun kendileri tarafından çekilmediğine dikkat çekilerek,

''Cumhurbaşkanımız bizi Rize İl Başkanı Yılmaz Bey'e emanet etmiş. Sağ olsun bizi çok güzel misafir etti. Kendimizi çok güzel şekilde ifade etmemize fırsat verdi. Birlikte bir rapor hazırladık'' hatırlatmasında bulunuldu.

Şeyma isimli genç öğretmen adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geçen diyalog ve sonrasında yaşananlarla ilgili paylaşımı şöyle.



O videoyu biz çekmedik...



Videoda Cumhurbaşkanımızla iletişim kuran öğretmenlerden biri olarak yazıyorum. Ne kadar paylaşmama kararı alsak da video biz tarafından çekilmediği için önünü alamadık. Bu sebeple ben de süreç ile ilgili düşüncelerimi iletmek istiyorum.

Hayatımdaki tüm olumsuzluklara rağmen her şeyden vazgeçerek 2024 KPSS'ye çalıştım ve kendi alanımda çok güzel bir sıralama elde ettim. 8 ay boyunca kontenjanların açıklanmasını kesinlikle atanacağımı düşünerek bekledim. Videonun başında söylediğim gibi Cumhurbaşkanımıza, devletimize inandım.



19 Nisan'da yollara düştük...



18 Nisanda nihayet kontenjanlar açıklandı tarihinde görülmemiş bir tabloydu. Edebiyat, tarih, coğrafya, kimya, fizik gibi bir çok branşa 27,28,29 gibi kontenjanlar verildi ve ben içimdeki acı ile 19 Nisanda yollara düştüm.

Geçmişte yaptığım paylaşımlardan Ankara'da ne kadar uzun kaldığım, nerelere gittiğim, hangi etkinliklerde var olduğum görülmekte. Genel merkezde, mecliste, sendikalarda arkadaşlarımla çok bekledik. Cumhurbaşkanımızın danışmanından randevu talep ettik. Cumhurbaşkanımızın korumalarına genel merkezin önünde defalarca kez mektuplarımızı ve dosyamızı ilettik.



Güneysu'ya kadar gittik...



Atanmak bizim için hayati bir durum olsa bile ülkemizdeki yoğun gündemden dolayı yeteri kadar sesimizi duyuramadığımızı düşündük. Ankara'da Cumhurbaşkanımıza ulaşmak için her yolu denedik. Fakat Cumhurbaşkanımıza ulaşabilmemiz gündem yoğunluğundan dolayı çokta mümkün olmadı.

Bu sebeple yollara düştük. Güneysu'ya kadar gittik nihayet Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurduk. Hepimiz çok heyecanlıydık, dilimizden geldiğince derdimizi anlatmaya çalıştık, hepimiz aynı anda konuşmaya çalıştığımız için belkide yanlış anlattık, yanlış anlaşıldık. Çünkü Cumhurbaşkanımız bizim bu noktaya gelene kadar neler yaptığımızı bilmiyordu. Çok haklıydı neden Güneysu'daydık?



Rize İl Başkanı Yılmaz Bey'e emanet etmiş...



Sonrasında anladık ki yanlış anlaşılmamışız. Cumhurbaşkanımız bizi Rize İl Başkanı Yılmaz Bey'e emanet etmiş. Sağ olsun bizi çok güzel misafir etti.

Kendimizi çok güzel şekilde ifade etmemize fırsat verdi. Birlikte bir rapor hazırladık. Bu konu ile ilgili Sayın Cevdet Yılmaz , Yusuf Tekin ve Mehmet Şimşek ile konuşacağını bize ifade etti.

Son olarak raporumuzda ifade ettiğimiz gibi şu an tek beklentimiz 24 Kasım'da dramatik düşüşler yaşayan branşların ön planda tutulduğu 2024 KPSS'ye ek atama müjdesi.

Cumhurbaşkanımıza da Bakanlarımıza da inanıyoruz ve sabırla 24 Kasımda atama müjdesini almayı umutla ve heyecanla bekliyoruz.