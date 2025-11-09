Son Mühür- İYİ Parti'de 27 Ağustos tarihinde start alan 4.Olağan kongre takvimi il kongreleriyle devam ediyor.

İYİ Parti'nin kurucu genel başkanı Meral Akşener'in istifasının ardından Koray Aydın'la girdiği liderlik mücadelesini kazanan Müsavat Dervişoğlu'na karşı liderlik yarışına girecek isim olacak mı sorusu belirsizliğini koruyor.

31 Mart seçimleri sonrası koltuğa veda eden Meral Akşener'le ilgili bir iddia ise parti içinde liderlik yarışı mı var sorusunu gündeme getirdi.

Gazeteci, köşe yazarı ve sosyal medyada 500 bin takipçili bir isim olan Levent Özeren, Meral Akşener'in İYİ Parti'de yeniden etkili olabilmek için harekete geçtiğini öne sürdü.



Evinde siyasetten uzak durmuyormuş...



''Anlaşılan Meral Akşener evinde siyasetten uzak sakin sakin oturmuyormuş.'' diyen Levent Özeren,

''İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya kongreleri öncesi (üst kurul delege sayıları en yüksek iller) "özel kalem" aracılığı ile devreye girdi.

Destekçileri de AKP'ye geçen Kürşad Zorlu ekibi.'' iddiasını dile getirdi.

Bir dönem İYİ Parti Bursa il yönetiminde yer alan, 2018'de İYİ Parti'den milletvekili adayı olmak için başvuruda bulunan Levent Özeren,

''İl kongrelerinde oy kullanacak delegeler (Akşener'in) bu operasyon girişimini anlar mı?

Bence anlar...'' mesajı verdi.

İstifa ederek İYİ Parti Genel Başkanlığı koltuğuna veda eden Meral Akşener o tarihten sonra aktif siyasi tartışmaların dışında kalmaya özen göstermesiyle gündeme gelmişti.