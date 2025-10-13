Son Mühür- Gazze’de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalara son veren ateşkes anlaşmasının en kritikmaddesi hayata geçti. Taraflar arasında varılan mutabakat kapsamında rehine takası başladı. Hamas, elindeki tüm canlı İsrailli rehineleri serbest bırakırken, İsrail de 1.966 Filistinli mahkumu tahliye etti. Aynı saatlerde ABD Başkanı Donald Trump da Tel Aviv’e indi.

Rehine takası Netzarim Koridoru’nda başladı

Sabah saatlerinde Netzarim Koridoru’nda başlayan süreçte, Hamas ilk etapta 7 İsrailli rehineyi Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne teslim etti. Ardından kalan 13 kişi de saat 10.00 sularında Kızılhaç’a ulaştırıldı. Rehinelerin tamamı İsrail ordusuna teslim edilerek ülkeye getirildi.

Hamas böylece elindeki tüm canlı İsrailli rehineleri teslim etmiş oldu. Örgüt, önümüzdeki günlerde yaşamını yitiren rehinelerin cenazelerinin de iade edileceğini açıkladı.

İsrail 1.966 Filistinli mahkumu serbest bıraktı

Rehinelerin teslim edilmesinin ardından İsrail cezaevlerinde tutulan 1.966 Filistinli mahkumun tahliye süreci başlatıldı. Mahkumlar otobüslerle cezaevlerinden çıkarıldı. Araçların bir kısmı Gazze’ye, bir kısmı ise Batı Şeria ve Kudüs’e doğru yola çıktı. Batı Şeria’ya ulaşan ilk otobüs coşkulu kalabalıklar tarafından karşılandı.

Knesset’te konuşma yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, sabah saatlerinde Tel Aviv’e indi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından havalimanında karşılanan Trump, ardından İsrail Parlamentosu Knesset’e geçti. Trump’ın gelişi sırasında mecliste yaklaşık bir dakika süren tören müziği çalındı.

Parlamentoda yapılan açılış konuşmasında Trump, “İsrail’in en büyük dostu” olarak tanıtıldı ve “Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi” çağrısı yapıldı. Trump da konuşmasında, “Orta Doğu’da yeni bir dönemin başladığını” söyledi.

Trump’a protesto damga vurdu

Trump’ın konuşması sırasında bir İsrailli milletvekili, ABD Başkanı’nı protesto etti. Güvenlik güçleri protestocuyu hızla salondan çıkardı. O anları dikkatle izleyen Trump, “Son derece hızlıydı” sözleriyle tepki gösterdi. Konuşmasına devam eden Trump, “Bu Orta Doğu’nun tarihi şafağıdır. İsrail ve dünya için inanılmaz bir zaferdir” dedi. Ayrıca, Holokost’a atıfta bulunarak “Asla unutmayın ve bir daha asla olmasın” ifadelerini kullandı.

Netanyahu’dan teşekkür

Konuşmanın ardından kürsüye çıkan Netanyahu, Trump’a teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Rehineleri geri getirmekte oynadığınız rol, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımanız, Golan Tepeleri’ndeki haklarımızı tanımanız ve İran’a karşı kararlı tutumunuz için teşekkür ederiz.”

Netanyahu ayrıca, “Trump sayesinde tüm hedeflerimize ulaştık. İran’ın kötülük ekseni çöktü” dedi.

Toplantıda Netanyahu, Trump’a altından bir güvercin hediye ederek “barışın sembolü” olarak sundu.

Mısır zirvesi öncesi plan değişti

Trump ve Netanyahu, Knesset’teki oturumdan sonra basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Netanyahu, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi ile telefon görüşmesi yaparak Şarm El Şeyh’te düzenlenecek Gazze Zirvesi’ne katılacağını bildirdi.

Ancak daha sonra Arap ülkelerinin tepkisi nedeniyle kararını değiştirdi ve Mısır’a gitmeme kararı aldı. Kahire yönetimi, Netanyahu’nun karar değişikliğini doğruladı.

Erdoğan ve Abbas zirvede yer alacak

Şarm El Şeyh’te yapılacak zirveye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas da katılacak. Abbas, Ramallah’tan Ürdün tarafından gönderilen bir helikopterle Mısır’a hareket etti.

“Gazze anlaşması en büyük başarım olabilir”

İsrail’e giderken gazetecilerle konuşan Trump, Gazze’deki ateşkes sürecine ilişkin, “Herkes barışın bir parçası olmak istiyor. Gazze anlaşması belki de en büyük başarım olabilir” dedi.

“Gazze’de artık savaş değil, barış olacak” diyen Trump, bir gazetecinin “Gazze Rivierası kurulacak mı?” sorusuna, “Orası yıkılmış durumda, önce insanlarla ilgilenilmeli. Ama orayı ziyaret etmek isterim” yanıtını verdi.

Tel Aviv ve Batı Şeria’da kutlamalar

Rehinelerin teslim edilmesinin ardından İsrail ve Filistin’de kutlamalar başladı. Tel Aviv’deki “Rehineler Meydanı” binlerce kişiyle dolarken, serbest bırakılan rehineler büyük coşkuyla karşılandı.

Filistinliler de tahliye edilen 1.966 mahkumu karşılamak için meydanlara akın etti. Gazze’de Nasir Sıhhi Bölgesi, özgürlüğüne kavuşan mahkumlar için hazırlandı.

Ateşkes sürecinin ikinci takası

İki yıl süren savaş boyunca taraflar arasında gerçekleşen ikinci esir takası, dünya kamuoyunun gözü önünde devam ediyor. Trump’ın “Orta Doğu için yeni bir başlangıç” olarak tanımladığı bu süreç, bölgedeki barış umutlarını yeniden gündeme taşıdı.