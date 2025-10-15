Son Mühür- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin 5G teknolojisine geçiş süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 5G’nin devreye girmesiyle internet hızının mevcut seviyelere göre 10 kat artacağını belirten Uraloğlu, sürecin hem kullanıcı hem de operatörler açısından kademeli şekilde ilerleyeceğini söyledi.

Canlı yayında kendi telefonuyla 1.800 megabit/saniye (MBPS) hız testini gerçekleştiren Bakan, bu performansın Türkiye’de internet altyapısında gelinen noktayı ortaya koyduğunu ifade etti.

Türkiye’de 85 milyon telefon abonesi var

Bakan Uraloğlu, Türkiye’deki mobil hat kullanımına ilişkin verileri de paylaştı. Ülkede yaklaşık 96 milyon abone bulunduğunu dile getiren Uraloğlu, bunların 11 milyonunun makineler arası iletişim (M2M) abonelikleri olduğunu söyledi.

“Aşağı yukarı 85 milyon vatandaşımız aktif telefon kullanıcısı. Bunların 22 milyonu 5G uyumlu cihazlara sahip. Yani her dört telefondan biri 5G’ye hazır durumda,” diyen Uraloğlu, altyapı yatırımlarının hızla sürdüğünü kaydetti.

“5G için hem telefon hem SIM kart değişecek”

5G teknolojisinden yararlanmak isteyen kullanıcıların bazı donanım değişiklikleri yapması gerekeceğini belirten Uraloğlu, özellikle 2G ve 3G kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir detaya dikkat çekti:

“4,5G SIM kartları zaten uyumlu. Ancak 2G SIM kartlar sadece ses ve mesaj iletimine uygun. Bu kartlarla 5G hizmetinden yararlanmak mümkün değil. 5G’ye geçmek isteyenlerin hem telefonlarını hem de SIM kartlarını yenilemesi gerekecek.”

Kampanyalarla geçiş desteklenecek

5G’ye geçiş sürecinde vatandaşların teşvik edilmesi için kampanyalar düzenleneceğini de açıklayan Uraloğlu, operatörlerin ve devletin bu dönüşümü birlikte destekleyeceğini belirtti.

“Mutlaka kampanyalar olacak. Operatörler büyük yatırım yapıyor, bu yatırımların geri dönüşünü sağlamak adına cazip kampanyalar düzenleyecekler. Biz de bu süreçte gerekli desteği vereceğiz,” ifadelerini kullandı.

2G ve 3G için geri sayım başladı

Bakan Uraloğlu, mevcut 2G ve 3G imtiyaz sözleşmelerinin 2029 yılında sona ereceğini hatırlatarak, bu teknolojilerin geleceği hakkında bilgi verdi.

“Bu yıl yapılacak 5G ihalesiyle birlikte 2G ve 3G sözleşmeleri de uzatılmış olacak. Ancak 3G teknolojisi artık işlevini yitirecek. 5G tam anlamıyla hayata geçtiğinde 4,5G’nin de önemi kalmayacak. Yalnızca 2G, ses ve mesaj iletimi için sınırlı şekilde kullanılmaya devam edecek,” dedi.

Devlet, 5G gelirlerinden pay alacak

Yeni dönemde yapılacak 5G ihalesi kapsamında devletin operatörlerden gelir payı alacağını da açıklayan Bakan Uraloğlu, “Bu hizmetlerden elde edilen cironun yüzde 5’i devlet payı olarak alınacak. Bu, ülke ekonomisi açısından da önemli bir kaynak oluşturacak,” diye konuştu.

Türkiye, dijital dönüşümde yeni bir aşamada

Bakan Uraloğlu’nun açıklamaları, Türkiye’nin dijitalleşme sürecinde yeni bir döneme girildiğini gösteriyor. 5G’nin yaygınlaşmasıyla birlikte hem internet hızında hem de mobil altyapı kalitesinde büyük bir sıçrama bekleniyor.

Uraloğlu, hedeflerinin yalnızca hızlı internet değil, yerli üretimle desteklenen, sürdürülebilir ve güçlü bir iletişim ekosistemi kurmak olduğunu da sözlerine ekledi.