Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir depoda meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, yangında yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

“Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir depoda meydana gelen yangında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yangınla alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz soruşturmalarına başlamıştır. Yangında vefat eden kardeşlerimizin ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında ayrıca devletin tüm kurumlarıyla olayın takipçisi olacağını vurguladı.