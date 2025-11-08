Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin su kaynaklarını daha verimli yönetmek ve taşkın tehlikelerini önceden saptamak amacıyla yerli teknolojiyle geliştirilen yenilikçi bir projeyi hayata geçirdi. 6 kişilik uzman ekip tarafından 8 aylık yoğun bir çalışma sonucunda geliştirilen proje, “Sensör Havzası Projesi” adını taşıyor.

Projeyle, DSİ’nin mevcut gözlem istasyonu ağı üzerinden elde edilen veriler gerçek zamanlı olarak izlenebilecek ve su seviyelerindeki değişimler anlık takip edilebilecek. Bu sayede, riskli durumlara proaktif müdahale imkânı artacak, vatandaşların can ve mal güvenliği daha etkin şekilde korunacak.

Yerli ve milli teknoloji öne çıkıyor

Tamamen kurum içi geliştirme ile ortaya çıkan sistem, Gözlem İstasyonları Bilgi Sistemi (GÖZBİS) uygulamasıyla entegre çalışacak. Kritik ölçüm cihazlarında dışa bağımlılığı ortadan kaldıran yerli donanım ve yazılım sayesinde, taşkın riski yüksek bölgelerdeki sensörler su seviyesi kritik eşikleri aştığında erken uyarı sistemi devreye girecek.

Pilot uygulama aşaması Ankara Çayı üzerinde başarıyla test edilen proje, gerçek zamanlı veri akışı ile karar alma süreçlerinin hızlanmasını sağlıyor. DSİ, projenin yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürürken, yapay zeka destekli tahmin modelleri, büyük veri analitiği ve afet erken uyarı sistemleriyle entegrasyonu da hedefleniyor. Kart tasarımı ve yazılım arayüzünden tüm mühendislik süreçlerine kadar tamamen DSİ personeli tarafından geliştirilen “Sensör Havzası Projesi”, 30 Ekim’de düzenlenen “Türkiye Bilişim Derneği Kamu Bilişim Ödülleri”nde “Kamudan Kamuya Hizmet” kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştü.