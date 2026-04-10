Son Mühür - Ülkenin doğu kesimlerinde birçok il karla kaplanırken, yeni bir kar yağışı uyarısı daha yapıldı. İçişleri Bakanlığı, bu kez 8 kentte kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Peki hangi illerde kar etkili olacak?

10 Nisan Cuma günü kar yağışı beklenen kentler şöyle sıralanıyor:

Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan.

İçişleri Bakanlığı açıkladı

"Elazığ çevreleri ile Bingöl ve Tunceli’nin güneyinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Bingöl ve Tunceli’nin kuzeyi ile Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan illerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri ve Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde tipi, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."