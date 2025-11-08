Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “8 Kasım Zafer Günü” kutlamalarına katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti. Erdoğan’ı taşıyan “TC-TUR” uçağı, öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nden hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kimler eşlik ediyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer uğurladı. Ziyarette Erdoğan’a; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.

İkili görüşmeler öne çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bakü programı kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelmesi; görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınması öngörülüyor.