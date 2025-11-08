Son Mühür - Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler genellikle zam haberleriyle gündeme geliyor. Brent petroldeki dalgalanmalar fiyatları doğrudan etkiliyor; petrol fiyatları yukarı yönlü hareket ettiğinde Türkiye’de akaryakıt fiyatları da artıyor. Geçtiğimiz haftalarda büyük bir düşüş yaşanmasına rağmen fiyatlar haftalarca sabit kalmıştı. Fiyatlardaki gerileme devam edince, ancak 22 Ekim’de motorine 1,30 TL indirim yapılmıştı. Bu indirimin ardından gelen art arda zamlar vatandaşları adeta nefessiz bıraktı. Dün gece yarısından itibaren motorine 2,11 TL zam yapıldı.

8 Kasım 2025 Akaryakıt fiyatları

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.72 TL

Motorin litre fiyatı: 57.58 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.54 TL

Motorin litre fiyatı: 57.43 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.57 TL

Motorin litre fiyatı: 58.61 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.90 TL

Motorin litre fiyatı: 58.94 TL

LPG litre fiyatı: 56.82 TL