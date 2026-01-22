Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) 7. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Savunma sanayiinden istihdama, yerli teknolojiden ekonomik büyümeye kadar pek çok alanda kararlılık mesajı veren Erdoğan, Türkiye'nin artık kendisine biçilen rolleri reddeden bir güç haline geldiğini vurguladı.

Medeniyet hayalinden teknoloji ihracatına

Konuşmasına Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in 1940’lı yıllardaki yazılarına atıfta bulunarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzun yıllar süren "toplu iğne bile üretemeyen ülke" imajını yerle bir ettiğini ifade etti. Erdoğan, "Birileri halen hazmetmekte zorlansa da artık kendi teknolojisini üreten, tasarlayan, geliştiren ve bunları dünyaya ihraç eden bir Türkiye gerçeği var. 'Fabrikası yok' dedikleri milli aracımız TOGG, bugün Avrupa yollarında boy gösteriyor," dedi.

Savunma sanayiinde sipariş rekorları

Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımına dikkat çeken Erdoğan, yerli mühendislik ürünlerine yönelik dünya çapındaki ilgiyi şu sözlerle özetledi:

İhracat Başarısı: "Uçaklarımız, helikopterlerimiz, İHA ve SİHA'larımız, deniz platformlarımız siparişlere yetişemiyor."

Eleştirilere Cevap: "'Balıklar ürküyor' gibi asılsız iddialarla karşı çıkılan mühendislik harikası ürünlerimiz, bugün dünyanın dört bir yanından talep görüyor."

Ekonomide bağımsızlık ve büyüme

Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik modelinde dışa bağımlılığı reddeden bir duruş sergilediklerini belirtti. Ekonominin geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde %3,7 oranında büyüdüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanı, "Ekonomide kendisine biçilen rolleri kabul etmeyen, tam tersi bunlara meydan okuyan bir Türkiye'yi gerçeğe dönüştürdük," ifadelerini kullandı.

"GÜÇ" programı ile 3 milyon gence istihdam

İş dünyasının en büyük sorunlarından biri olan "yetişmiş eleman" ihtiyacına yönelik yeni bir vizyon açıklayan Erdoğan, GÜÇ (Gençlik, Üretim ve Çalışma) adını verdikleri programın detaylarını paylaştı:

Eğitim-İstihdam Bağlantısı: Eğitim süreci ile iş hayatı arasındaki kopukluk giderilecek.

Hedef: 3 yıl içerisinde 3 milyon gencin iş hayatına dahil edilmesi sağlanacak.

İstikrar: İşsizlik oranının 31 aydır kesintisiz olarak tek haneli rakamlarda seyretmesi başarısı sürdürülecek.

"Üretenin her zaman yanındayız"

Hükümetin yatırımcıya ve üreticiye olan desteğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle noktaladı: "Bizim prensibimiz net; üretenin, istihdam sağlayanın ve ihracat yapanın her zaman yanındayız. Türk ekonomisine katkı sunan kim olursa olsun, ayrım gözetmeksizin herkesi destekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Deprem konutları ve "Yapamazsınız" diyenlere cevap

Deprem bölgesindeki yeniden inşa sürecini "en büyük başarı" olarak nitelendiren Erdoğan, "Yapamazsınız diyenleri burada da hayal kırıklığına uğrattık. Deprem konutlarımızın inşası hızla yükseliyor. Ekonomide kendisine biçilen rolleri kabul etmeyen, tam tersi bunlara meydan okuyan bir Türkiye'yi gerçeğe dönüştürdük," diyerek kararlılık mesajı verdi.

Küresel siyaset

Dünya siyasetindeki gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin yıllardır savunduğu tezlerin bugün küresel ölçekte kabul görmeye başladığını ifade etti:

"Yavaş yavaş dünya bizim dediğimize doğru geliyor. Küresel siyasete dair yıllardır yaptığımız eleştirilerin haklılığı bugün ortaya çıkıyor. Doğruları cesaretle haykırdığımız için bizleri yargılayanlar, şimdi bizimle aynı cümleleri kuruyor."

İş dünyasına "ümitsizliğe kapılmayın" çağrısı yapan Erdoğan, felaket senaryoları çizenlere tepki gösterdi: "Godot'yu bekler gibi yıllardır Türkiye'nin ekonomik krize girmesini bekleyen mandacı ekonomistlere kulak vermeyin. Ekonomik tetikçilerin 'öngörü' diye pazarladığı senaryolara prim vermeyeceğiz."

"Tahminlerin ötesinde yeni bir yolculuktayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını Türkiye’nin önünde açılacak yeni fırsat penceresine dikkat çekerek tamamladı: "Önümüzde yeni kapılar aralanacak, karşımıza tahminlerimizin de ötesinde imkanlar çıkacak. Destanlarımızın ezberden okunacağı, başarımızı dost düşman herkesin konuşacağı yepyeni bir yolculuktayız. Allah’ın izniyle Türkiye bu süreçten en kazançlı çıkan ülke olarak tarihe geçecek. Biz buna yürekten inanıyor; iş dünyamıza ve aziz milletimize güveniyoruz."

