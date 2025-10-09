Son Mühür- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen törende akademisyenler, öğrenciler ve üniversite çalışanlarına seslendi. Erdoğan, “Yeni akademik yılın ülkemiz, milletimiz ve tüm üniversitelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hocalarımızın ve öğrencilerimizin bu yılı en verimli şekilde değerlendireceğine inanıyorum” dedi.

Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu’nun 2025 Üstün Başarı Ödülleri’ni alan bilim insanlarını ve üniversiteleri tebrik etti.

“Gazze’de akan kanın durması için yoğun çaba gösterdik”

Konuşmasının önemli bir bölümünü Ortadoğu’daki gelişmelere ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de sağlanan ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Uzun bir süredir Gazze’de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için yoğun gayret gösterdik” diyen Erdoğan, bu süreçte ABD Başkanı Donald Trump’la yürütülen diplomatik temaslara değindi.

“Trump’ın barış planı sonrası imzalar atıldı”

Erdoğan, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:



“Önce New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Gazze konulu bir toplantı gerçekleştirdik. Ardından Washington ziyaretimizde Sayın Trump’la bu konuyu tekrar görüştük. Sonrasında kendisi 20 maddelik bir barış planı açıkladı ve Hamas müzakerelere hazır olduğunu duyurdu. Dünkü mutabakattan sonra hamdolsun bugün de imzalar atıldı.”

“Türkiye görev gücünde yer alacak”

Erdoğan, Türkiye’nin ateşkesin uygulanma sürecinde aktif rol üstleneceğini vurguladı:

“Bizim de başından itibaren katkı sunduğumuz anlaşmanın hayata geçmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Şimdi önceliğimiz, insani yardımların Gazze’ye hızla ulaştırılması, rehine ve mahkûm takasının yapılması ve İsrail’in saldırılarını derhal durdurmasıdır. Türkiye olarak anlaşmanın uygulanmasını titizlikle takip edeceğiz. Ayrıca sahadaki uygulamaları gözlemleyecek görev gücünde biz de yer alacağız.”

“Bilim insanlarımızı tebrik ediyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını, akademik camiaya teşekkür ederek tamamladı:

“Üniversitelerimizin başarılarıyla gurur duyuyor, bilime yön veren tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Yeni akademik yılın ülkemiz için yeni ufuklar açacağına inanıyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de iki yıldır süren çatışmaların sona ermesiyle birlikte bölgede yeniden umut ışığı doğduğunu belirtti.



“İki yıl sonra ilk defa yüzleri gülen Gazzeli mazlumların, özellikle de masum çocukların tebessüm çiçeklerinin hiç solmaması için ne gerekiyorsa biz Allah’ın izniyle yapmaya devam edeceğiz” diyen Erdoğan, Türkiye’nin ateşkes sürecinde aktif rol üstleneceğini vurguladı.

Erdoğan, İsrail hükümetinin ateşkese teşvik edilmesinde güçlü bir irade sergileyen ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür etti; Katar ve Mısır’a da katkılarından dolayı şükranlarını iletti. Filistin direniş hareketi Hamas’ı “dirayetli ve basiretli duruşu” dolayısıyla tebrik eden Cumhurbaşkanı, müzakere heyetleriyle sürece destek veren tüm aktörleri kutladı.

“Filistin halkı asla yalnız bırakılmayacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki yıldır yaşanan ağır saldırılara rağmen Filistin halkının onurlu duruşunu koruduğunu ifade ederek şu sözleri kullandı:



“Her türlü barbarlığa, zulme, katliama rağmen dik duruşlarından taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimizi hürmetle selamlıyorum. Türkiye dün olduğu gibi bugün ve yarın da Filistin halkının yanında olacak, onları asla yalnız bırakmayacaktır.”

Erdoğan, konuşmasının bu bölümünde, “Rabbim anlaşmayı Filistin halkı için hayırlara vesile kılsın. Toprağa düşen 67 binden fazla şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Bizler zengin bir medeniyetin varisleriyiz”

Akademik yıl açılış konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin köklü eğitim geleneğine vurgu yaptı. “Bizler köklü bir mazinin, büyük bir medeniyetin, alim ve arifleriyle zengin bir müktesebatın varisleriyiz” diyen Erdoğan, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden günümüze uzanan ilim geleneğinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı, Sultan Alparslan döneminde inşa edilen Azamiye Külliyesi’nin modern anlamda ilk eğitim kurumu kabul edildiğini belirterek, bu mirasın medeniyetler arası bilgi aktarımına zemin hazırladığını söyledi. “Ecdadımız ilmi yitik malı olarak görmüş, medeniyet bahçemizi ilim çiçekleriyle süslemiştir” diyen Erdoğan, Osmanlı döneminde medreselerin Avrupa için model teşkil ettiğini vurguladı.

“Bilim tarihinde etkimizi anlatmakta zorlanıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bilim tarihine yaptığı katkıların yeterince tanıtılamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bilim tarihinin yazılmasında yeterince etkili olamadığımız için bu toprakların dünya bilimine sunduğu eşsiz katkıları anlatmakta zorlanıyoruz. Bu başarıları özellikle gençlerimize özgüvenle anlatmaya devam etmeliyiz.”

“Yükseköğretimde yeni bir vizyonla hareket ediyoruz”

Konuşmasının ikinci bölümünde Türkiye’nin eğitim yatırımlarına değinen Erdoğan, hükümetin Cumhuriyet tarihinde eğitime en büyük önemi veren yönetim olduğunu söyledi.

“İlhamını geçmişten alan parlak bir geleceği inşa etmek için kararlıyız. Teknik altyapıdan müfredata kadar her alanda yepyeni bir vizyonla hareket ediyoruz” dedi.

“Yükseköğretim bütçesi 488,5 milyar liraya ulaştı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yükseköğretimdeki büyümeyi rakamlarla da ortaya koydu:

“2002 yılında yükseköğretime ayrılan bütçe yalnızca 2,5 milyar liraydı. Bugün bu rakam 488,5 milyar liraya ulaştı.”

Türkiye’nin 81 ilinde artık üniversite bulunduğunu belirten Erdoğan, “23 yıl önce 76 olan üniversite sayımız bugün 208’e yükseldi. Gençlerimiz artık kendi illerinde yükseköğretim imkanına erişebiliyor” ifadelerini kullandı.

“ 2029’a kadar 10 üniversite ilk 500’de”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk üniversitelerinin dünya sıralamalarında her geçen yıl üst sıralara tırmandığını söyledi. “2029 yılına kadar en az iki üniversitemizin ilk 100’de, en az on üniversitemizin de ilk 500’de yer almasını öngörüyoruz” dedi.

Erdoğan, geçmişte üniversitelerin “bilimden uzak tartışmalarla” gündeme geldiğini hatırlatarak, “Kılık kıyafet yasakları ve ikna odalarıyla anılan o karanlık dönemi biz sona erdirdik” ifadesini kullandı.

“Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Eğitim, bir ülkenin istiklalinin ve istikbalinin teminatıdır. Biz bu bilinçle çalışıyor, gençlerimizi geleceğin Türkiye’sine en güçlü şekilde hazırlıyoruz.”