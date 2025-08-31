Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak üzere Çin’in Tianjin kentine ulaştı.

Tianjin Havalimanı’nda resmi törenle karşılanan Erdoğan’ı, Çinli yetkililer karşıladı. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, gün içerisinde çeşitli ülke liderleriyle ikili görüşmeler yapması ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile eşi tarafından verilecek olan resmi akşam yemeğine katılması bekleniyor.

Zirvenin ikinci gününde ise Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın genişletilmiş oturumu gerçekleştirilecek. Zirve, bölgesel iş birliği ve diplomatik temaslar açısından önemli görüşmelere sahne olacak.