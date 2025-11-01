Son Mühür / Yağmur Daştan - İstanbul’da 2025 ekim ayı İstanbul Ticaret Odası (İTO) Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 3,31 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 40,84 olarak gerçekleşti. Gözler, Türkiye İstatistik Kurumu’nca (TÜİK) pazartesi günü açıklanması beklenen rakamlara çevrilirken İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Ekonomi Politikaları’ndan sorumlu eski genel başkan yardımcısı Cihan Paçacı, son verileri değerlendirdi; gelecek tabloyu yorumladı.

“Bugün uygulanan ekonomik programda enflasyonun ciddi manada düşmesi mümkün değil” sözleriyle açıklamalarına başlayan Paçacı, “Kamu tarafı mali anlamda yeterince tasarruf yapmıyor bu da ciddi derece bütçe açıklarına neden oluyor. Ayrıca, şöyle de bir yanlış algı da var; enflasyon düştüğü zaman fiyatlar düşmez, fiyatların artışında azalma olur. Burada, esas olan tüketicinin alım gücünün yükselmesidir. Enflasyon ile mücadele sadece ekonomi yönetimiyle olmaz, ayrıca demokrasi, özgürlük ve siyasi istikrar verilerinin de uygun olması gerekir. Bugün ne yazık ki bu noktada ciddi aşınmalar olduğu için bu şartlarda ekonomik tedbirler istediği kadar alınsa da sonuç almak mümkün değil” mesajı verdi.

“Vatandaş beklenti içine girmiyor”

Vatandaşın enflasyon beklentisini düşüremedikten sonra alınan tedbirlerin de işe yaramayacağını da aktaran Paçacı, “Bugün yapılan kamuoyu araştırmalarında vatandaşın enflasyon beklentisi hala yüksek düzeyde ilerliyor. Bu da güven ile yakın ilişkide. Vatandaş, geleceğine ve uygulanan programlara güvenmediği takdirde enflasyonun düşeceğine dair bir beklenti içine girmiyor. Bu da enflasyonla mücadelede başarı şansını yok ediyor” dedi.

“Üç yıldan bu yana yüzde 1000 arttı”

Uzun yıllardır açıklanan rakamlarla vatandaşın cebine yansıyan rakamların arasında ciddi bir fark olduğunu da dile getiren Paçacı, “Bunu en iyi tüketici biliyor. 2022 yılından itibaren son üç yıl içinde genel olarak bütün mal ve hizmetlerin fiyatını yüzde bin artmıştır. Yani 10 kat arttı. Geçmişte, 2 bin liraya oturduğunuz evin kirası bugün 20 bin lira. 5 liraya alınan domatesin fiyatı ise 50 lirayı aştı. Ancak tüketicinin gelirinde 10 katlık bir artış olmadı. Dolayısıyla bugünkü fiyatlar ile vatandaş açlık sınırı ile karşı karşıyadır. Bugün yoksulluk sınırı 93 bin lira. Sanırım, 86 milyonun yüzde 90’ı yoksulluk sınırı içerisine girdi. Bu, bugüne kadar Türkiye’de ekonomi açısından görülmemiş bir tablo. Krizler geçmişte de oldu ancak bu krizler en geç 1 ila 1 buçuk yıl içinde ortadan kaldırıldı. Fakat Türkiye’de ekonomi kriz 7 yıldan beri süregeliyor. Bunun temel sebebi de uygulanan yanlış politikalar. Yakın bir gelecekte de ekonominin düzelme ihtimalini mümkün görmüyorum” diye konuştu.