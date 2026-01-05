ABD'nin Venezuela'ya yönelik gerçekleştirmiş olduğu operasyonların yankıları sürerken, yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. ABD tarafından geçtiğimiz günlerde Venezuela'ya yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında başkent Karakas başta olmak üzere birçok nokta ABD güçleri tarafından hedef alınmıştı. Sürecin devamında ise devlet başkanı Maduro ve eşinin kaçırıldığı öğrenilmişti.

Maduro ve eşi kaçırıldıktan sonra ABD'ye getirilmişti. Bugün Maduro'nun New York'ta hakim karşısına çıkacağı ifade edilirken, Maduro'nun duruşması başladı. Maduro'nun hakim karşısında söyledikleri ise dikkat çekti.

"Suçlamaları reddediyorum!"

Hakim karşısına çıkan ve ilk savunmasını yapan Maduro, üzerine atılan tüm suçlamaları reddetti. Maduro, "Ben bir savaş esiriyim. Ben hala Venezuela devlet başkanıyım. Masumum. Ben iyi bir adamım." ifadelerini kullandı.

Eşi ne dedi?

Hakim karşısına çıkan Maduro'nun eşi ise, "Bende Venezuela'nın first ladysiyim." dedi.

Reza Zarrab davasına da bakmış!

Maduro'nun duruşmasını gören hakimin geçmişte Reza Zarrab davasının da hakimi olduğu öğrenildi.

Duruşma ertelendi!

Maduro'nun duruşmasının 17 Mart 2026 tarihine ertelendiği öğrenildi.