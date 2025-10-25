Son Mühür- İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 49 gün süren ve 81 ili kapsayan saha çalışmalarını değerlendirdi.

“49 gün gibi çok kısa bir sürede 81 ilde 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nı başarıyla tertipleyen yol arkadaşlarımı yürekten kutluyorum.

49 gün boyunca sahada ter döken her bir kardeşimin emeklerine sağlık,” diyerek organizasyonun kapsamına dikkat çekti.

“Yabancılara şikayet turları”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet partisini hedef aldı: “Ana muhalefet partisi ülkemizi yabancılara şikayet turları düzenlerken biz milletimizle kucaklaştık.

Türkiye’nin dört bir ucunda işçisinden emeklisine 2 ayda yüzbinlerce vatandaşımızla bir araya geldik. Toplumun tüm kesimlerinin nabzını tuttuk.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin yaklaşımını halktan kopuk olarak nitelendirdi.

“Yolda kalan otobüslerden akmayan musluklara…”

Yerel yönetimlerle ilgili eleştirisini somut örneklerle sürdürdü: “CHP'li belediyelerin yolda kalan otobüslerinden akmayan musluklara, yolsuzluk iddialarına kadar birçok sorun bize iletildi.

Şikayet listemiz biraz daha uzun. Son iki seçimde el değiştiren yerel yönetimlerdeki dertlerin kabarıklığı bizim açımızdan da ibretlikti.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle son yerel seçimlerin ardından bazı belediyelerde ortaya çıkan hizmet aksaklıklarına dikkat çekti.

“Soğuk kanlı şekilde menzile yürüyoruz”

Terörle mücadelede kararlı bir çizgi çizildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik ve istikrar vurgusu yaptı: “Terör bataklığını inşallah 86 milyon el verip kurtaracağız. Soğuk kanlı şekilde menzile yürüyoruz.

Hedefe yaklaştıkça ülkemizin terör sorununu çözmesini istemeyen odakların operasyonlarını artıracağının farkındayız; bu tuzakların hiçbirine düşmeyeceğiz.”

“Barış, huzur, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kurumsal teşkilatlanma başarısını ve milletle hizmet bağını öne çıkararak Türkiye’nin küresel güç hedefini şöyle özetledi:

“AK Parti Türkiye'de kurumsal teşkilatlanmayı adeta icat eden partidir. Milletimize hizmette, kırgınlık, küskünlük yoktur. Bu davada ümitsizliğe kapılmaya asla yer yoktur.

Türkiye, küresel bir güce dönüşüyor. Bugün barış, huzur, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Şefkat ve merhamet, adalet denince zihinlerde ilk bu aziz millet canlanıyor.”

"Annelerin ağlamadığı..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını “Gayemiz, nesillerin heba olmadığı, annelerin ağlamadığı, barışın, güvenliğin, huzur ve refahın hüküm sürdüğü iklimin tüm bölgemizde hakim kılınmasıdır” ifadeleriyle bitirdi; toplumsal birlik ve kararlılık çağrısı yaptı.