Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve yurt dışına çıkışının yasaklandığını açıkladı. Gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Özcan, “Savcılık makamı tarafından herhangi bir adli kontrol hükmü uygulanmasına gerek yoktur denmesine karşın, mahkemece gerekçe bile belirtilmeden hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur” ifadelerini kullandı.

Sığınmacı politikaları nedeniyle soruşturmalar açıldı

Özcan, Suriyeli sığınmacılarla ilgili aldığı kararlar nedeniyle uzun süredir çeşitli soruşturmalarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Daha önce birçok kez takipsizlik kararları verildiğini hatırlatan Özcan, buna rağmen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamasının ardından aynı konularda yeniden soruşturma açıldığını söyledi.

“Defalarca takipsizlik kararı verilmişti”

Özcan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Suriyeli sığınmacıların Bolu’dan gitmeleri için geçmişte bazı kararlar aldım. Bu kararlarla ilgili çok sayıda şikayet oldu. Bu şikayetler sonucunda Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı defalarca takipsizlik kararı verdi ve bu kararlar kesinleşti. Tüm bunlara rağmen, Adalet Bakanı’nın kamuoyuna yaptığı paylaşım sonrasında hakkımda yeniden soruşturma açıldı ve dava açıldı.”

Hakim değişti, karar tartışma yarattı

Özcan, yargı sürecine ilişkin dikkat çeken bir detay da paylaştı. Mahkemede hakim değişikliği yaşandığını, yeni hakimin duruşma öncesi savcılığa adli kontrol tedbirleri hakkında görüş sorduğunu ifade etti. Savcılığın “gerek yoktur” görüşüne rağmen mahkeme tarafından gerekçe belirtilmeden yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini vurguladı.

“Bu kararı Türk Milleti’nin vicdanına bırakıyorum”

Kararı eleştiren Özcan, “Bu ne garip bir sığınmacı sevgisidir anlamak mümkün değil. Bu tuhaf kararı Türk Milleti’nin vicdanına havale ediyorum” dedi.