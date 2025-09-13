Son Mühür - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç yaşamını yitirdi. Vefat haberini, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Cemil Ertem, X hesabı üzerinden paylaştı.

Ertem paylaşımında, "Değerli mesai arkadaşımız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç‘ı kaybettik. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine Allah’tan sabırlar diliyorum" şeklinde ifadeler kullandı.

''Değerli mesai arkadaşımızı kaybettik''

Yenişafak yazarı ve Adalet ve Kalkınma Partisi eski Ankara milletvekili Aydın Ünal'da acı haberi X hesbaından paylaştı ve şunları yazdı:

Değerli dostum, yol arkadaşım, mesai arkadaşım, Cumhurbaşkanımızın konuşma metin yazarı Hamdi Kılıç, bir süredir düçar olduğu hastalık sebebiyle bu sabah rahmet-i Rahman’a vasıl oldu. Mekanı Cennet olsun inşallah. Rabbim ailesine sabırlar versin, başımız sağolsun.

Hamdi Kılıç'ın kariyeri

Başdanışman Aydın Ünal’ın milletvekili olmasının ardından, Hamdi Kılıç Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın metin yazarlığı görevi yapmaya başladı. Daha önce Başbakanlık Müşavirliği yapan Kılıç’ın, geçmişte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz için de konuşma metinleri hazırladığı biliniyor.