İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetin Gazze'ye insani yardımların girişini engelleme kararından geri adım atıldığını açıkladı. Ben-Gvir, sosyal medya hesabından paylaştığı kısa mesajda kararın birkaç saat içinde geri çekildiğini belirtti.

Ben-Gvir: “Bu durum utanç verici”

Bakan paylaşımında, hükümetin geri adımını eleştirerek bu gelişmeyi “İsrail için utanç verici” olarak nitelendirdi. Ben-Gvir, sosyal medya platformlarındaki mesajında ayrıca ülkenin izlemesi gerektiğini iddia ettiği politikayı da dile getirdi: Gvir, İsrail’in yapması gereken savaşa geri dönmek ve Filistinlilerin Gazze’den zorla göç ettirilmesini sağlamak olduğunu öne sürdü.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in bu açıklamaları kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, aynı zamanda büyük de tepki topladı. Kullanıcılar, sosyal medya ehsapları aracılığıyla Itamar Ben-Gvir'in açıklamalarını eleştirdi.