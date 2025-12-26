Oyun dünyasının en köklü FPS serilerinden biri olan Counter-Strike, Valve tarafından geliştirilen Counter-Strike 2 (CS2) ile yeni bir çağa adım attı. Yıllardır süren bekleyişin ve "ne zaman çıkacak" sorularının ardından, Source 2 oyun motoru ile güçlendirilen yapım, oyunseverlerin beğenisine sunuldu. CS:GO'nun yerini alan ve tamamen ücretsiz bir güncelleme olarak yayınlanan CS2, grafiksel iyileştirmelerden teknik altyapıya kadar birçok yeniliği beraberinde getirdi.

Valve, serinin tarihindeki en büyük teknik sıçrama olarak nitelendirdiği bu yapımı, kapsamlı bir sınırlı test sürecinin ardından erişime açtı. Duman bombalarının fiziksel etkileşiminden "sub-tick" sunucu mimarisine kadar oyunun temel dinamiklerini değiştiren güncelleme, rekabetçi arenada kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu. Oyuncular, envanterlerindeki eşyaları yeni oyuna taşıyabilirken, haritaların daha gerçekçi ve aydınlık versiyonlarıyla karşılaştı.

CS2 Ne Zaman Çıktı?

Valve, Counter-Strike 2'yi 27 Eylül 2023 tarihinde resmen piyasaya sürdü. Mart 2023'te duyurusu yapılan ve yaz aylarında sınırlı test süreci (Limited Test) ile seçili oyunculara sunulan oyun, sonbaharın başında tüm dünya genelinde erişime açıldı. Bu tarih itibarıyla Steam üzerindeki Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) mağaza sayfası Counter-Strike 2 olarak güncellendi ve oyun, kütüphanesinde CS:GO bulunan herkes için ücretsiz bir güncelleme olarak indirilmeye başlandı.

Yeni Özellikler ve Source 2 Motoru

CS2'nin getirdiği en büyük yenilik, oyunun temelini oluşturan Source 2 oyun motoruna geçiş oldu. Bu değişiklik, sadece görsel kalitenin artmasını değil, oynanış mekaniklerinin de evrim geçirmesini sağladı. Özellikle duman bombaları (smoke), artık hacimsel bir yapıya sahip; kurşunlarla veya el bombalarıyla geçici olarak dağıtılabiliyor ve bulunduğu ortamın ışıklandırmasına dinamik tepki veriyor.

Bir diğer kritik güncelleme ise "sub-tick" mimarisi oldu. Önceki oyunlarda kullanılan "tick rate" sisteminden farklı olarak, sunucular artık oyuncunun hareketlerini ve atışlarını anlık zaman dilimlerinde (tick'ler arasında) de algılıyor. Bu durum, hareket ve atış hassasiyetinin daha tutarlı olmasını sağlıyor.

Sistem Gereksinimleri

Grafiksel güncellemelerle birlikte oyunun sistem gereksinimlerinde de değişikliğe gidildi. CS2'yi akıcı bir şekilde deneyimlemek için önerilen temel gereksinimler şu şekilde güncellendi:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5 7500 / AMD Ryzen 5 1600 veya üzeri

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 1 GB veya daha fazla belleğe sahip, DirectX 11 uyumlu ve Shader Model 5.0 destekli kartlar (Örn: NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 580)

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan