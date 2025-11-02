Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Al Feiha karşısında alınan 2-1’lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. İki golle takımını galibiyete taşıyan Portekizli yıldız, futbol tutkusunun hâlâ ilk günkü kadar güçlü olduğunu söyledi.

“Kazandık ve iki gol attım, bu her zaman önemlidir”

Al Nassr formasıyla bu sezon da yüksek performansını sürdüren 40 yaşındaki Ronaldo, maç sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada kazanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi:

“Al Nassr kazandı ve ben de iki gol attım, bu her zaman önemlidir. Takım olarak doğru yoldayız ve birlikte iyi bir mücadele ortaya koyduk.”

Ronaldo, galibiyetin sadece skorla değil, takımın sahadaki karakteriyle de önemli olduğunu vurguladı.

“Bu benim hayatım, futbol tutkum asla bitmeyecek”

Efsane futbolcu, geleceğiyle ilgili sorulara ise kararlı bir şekilde yanıt verdi. Futbolun hayatının bir parçası olduğunu belirten Ronaldo, tutkusu sürdükçe sahalarda olmaya devam edeceğini söyledi:

“Her zaman söylerim, uzun ömürlülük sadece tutkuyla mümkündür ve ben hâlâ o tutkuyu hissediyorum. Gol atsam da atmasam da bu benim hayatım! 23-24 yıldır futbol oynuyorum, bu benim yaşam biçimim. Bu yüzden bacaklarım izin verdiği sürece futbol oynamayı sürdüreceğim.”

10 maçta 9 gol, 2 asist

Ronaldo, Al Nassr formasıyla bu sezon şu ana kadar 10 maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı. Portekizli yıldız, takımının hem lig hem Asya Şampiyonlar Ligi’ndeki başarısında kilit rol oynamaya devam ediyor.