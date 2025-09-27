Suudi Arabistan Ligi’nin 4. haftasında lider Al Nassr, deplasmanda Al Ittihad’ı 2-0 mağlup etti. Goller Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane’den geldi.
Al Nassr liderliği pekiştirdi
Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, zorlu Al Ittihad deplasmanında sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Al Nassr puanını 12’ye yükselterek zirvedeki yerini korudu. Ev sahibi Al Ittihad ise 9 puanda kaldı.
Goller Ronaldo ve Mane’den
Karşılaşmada Al Nassr’a galibiyeti getiren goller, yıldız futbolcular Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane’den geldi. İki süperstarın performansı taraftarların büyük coşkusuyla karşılandı.
Ronaldo 1000 gol hedefine yaklaşıyor
Dünya futbolunun efsane ismi Cristiano Ronaldo, Al Ittihad karşısında attığı golle kariyerindeki toplam gol sayısını 946’ya çıkardı. Portekizli yıldız, 1000 gol barajına ulaşmak için 54 gole daha ihtiyaç duyuyor.
Suudi Arabistan Ligi’nde heyecan devam ediyor
Ligdeki mücadele giderek kızışırken, Al Nassr’ın Ronaldo ve Mane liderliğinde sergilediği performans şampiyonluk iddiasını güçlendirdi. Futbolseverler, Ronaldo’nun 1000 gol hedefine Suudi Arabistan’da ulaşıp ulaşamayacağını merakla takip ediyor.