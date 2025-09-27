Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 2025-2026 sezonu ilk haftasında Anadolu Efes, yeni lig ekibi Esenler Erokspor’u 90-76 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Lacivert-beyazlı ekip, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada seyircisinin desteğini de arkasına alarak parkeden galip ayrıldı. Anadolu Efes, rakibi karşısında hücumda yüksek yüzdeli oynarken, savunmada da kritik anlarda hataya yer vermedi.

Esenler Erokspor yenilgiyle başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ilk kez mücadele eden Esenler Erokspor, tarihindeki ilk karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul temsilcisi, zaman zaman oyunda dengeyi kursa da Anadolu Efes’in tecrübesi karşısında üstünlük kurmakta zorlandı.

Anadolu Efes’in hedefi yine zirve

Son yıllarda hem ligde hem de Avrupa’da önemli başarılar elde eden Anadolu Efes, yeni sezona da galibiyetle başlayarak şampiyonluk hedefi doğrultusunda moral buldu. Takımın, sezona güçlü bir kadro yapısıyla girdiği gözlendi.