Son Mühür- Kariyerinde 26 şampiyonluk bulunan Jose Mourinho’nun Fenerbahçe dönemi beklentilerin çok uzağında kalınca beklendiği gibi sona erdi.

Ali Koç yönetimiyle Haziran 2024’de el sıkışan tecrübeli teknik direktör sarı lacivertli ekibi beklenen şampiyonluğa taşıyamadığı için eleştirilerin hedefindeydi.

300 milyon avroluk değere ulaşan Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi umudunun suya düşmesinin ardından taraftarla Mourinho arasındaki gerilim sonrası yönetim harekete geçti.

Beklentilerin çok uzağında kaldı...

Fenerbahçe’nin başında 62 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde eden Mourinho, özellikle savunma futbolu oynattığı gerekçesiyle camianın beklentilerinin uzağında kalmıştı.

Mourinho ayrılışı sonrası Türkiye’den göremediği desteği İtalyan spor medyasından gördü.

İtalya’nın dünyaca ünlü spor gazetesi Corriere dello Sport Mourinho’nun başarısızlığının sebebi olarak ünlü teknik direktörü değil, Fenerbahçe’nin onun hayallerine uygun bir kulüp olmamasına bağladı.

Gazete Mourinho’nun ayrılığını "Via José, Era troppo per il Fener" (José gitti, Fener için çok fazlaydı) başlığıyla verdi.

Jose Mourinho'nun, kariyerinde en kısa dönem çalıştığı takım Fenerbahçe oldu.

▪️Fenerbahçe: 62 maç

▪️Tottenham: 86 maç

▪️Porto: 100 maç

▪️Inter: 108 maç

▪️Roma: 113 maç

▪️Manchester United: 151 maç

▪️Real Madrid: 178 maç