Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kaleci transferi için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray’ın da listesinde bulunan Brezilyalı file bekçisi Ederson için girişimde bulunduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe kaleye takviye arıyor

Sezon başında Jose Mourinho’nun takımdan ayrılmasının ardından gözler Fenerbahçe’nin transfer çalışmalarına çevrildi. Kalede İrfan Can Eğribayat ve Dominik Livakovic’in forma giydiği sarı-lacivertliler, yeni bir kaleci transferi için girişimlere başladı.

Ederson için yarış kızıştı

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığına göre Fenerbahçe, Manchester City’nin Brezilyalı kalecisi Ederson için masaya oturdu. Galatasaray’ın daha önce yaptığı 10 milyon euroluk teklifin reddedilmesinin ardından sarı-lacivertliler devreye girdi.

Manchester City’nin planı Donnarumma

Haberde, Ederson’un ayrılması durumunda Manchester City’nin kaleye Paris Saint-Germain’de forma giyen Gianluigi Donnarumma’yı transfer etmeyi planladığı öne sürüldü.