Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gece yarısı meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücülerden birinin alkollü olduğu tespit edildi. Kaza, çevredeki güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Kaza Gece 00.30’da Meydana Geldi

Olay, Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 2. Sokak ile Mustafa Kemal Caddesi’nin kesiştiği noktada saat 00.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal 2. Sokak’tan caddeye geçmekte olan Ü.O. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden E.Ş. yönetimindeki araçla çarpıştı. Karşı yönden gelen T.A. yönetimindeki başka bir otomobilin de karışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

Araç Yan Yattı, Ortalık Savaş Alanına Döndü

Çarpışmanın etkisiyle E.Ş.’nin kullandığı otomobil yan yattı. Kazanın şiddetiyle bölge adeta savaş alanına dönerken, 3 sürücü de hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücülerden Biri Alkollü Çıktı

Kaza sonrası polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, kazaya karışan sürücülerden Ü.O.’nun alkollü olduğu belirlendi. Sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaza Anı Kamerada

Öte yandan zincirleme kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde araçların çarpışma anı ve E.Ş.’nin kullandığı otomobilin yan yatışı açıkça görülüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.