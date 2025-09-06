Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşayan Murat Gözde (48), saçlarındaki beyazları kapatmak için berberinin tavsiyesiyle internetten saç siyahlaştırıcı şampuan satın aldı. Önce ürünü kullanım kılavuzuna uygun olarak dirseğine sürdüğünü söyleyen Gözde, 48 saat sonra herhangi bir reaksiyon olmaması üzerine şampuanı saçına ve yüzüne uyguladı. Ancak kısa süre içinde yüzünde ciddi alerjik reaksiyon gelişti.

YÜZÜNDEKİ REAKSİYONLAR GEÇMEYİNCE FİRMA HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNDU

Gözde’nin gözü şişerken, kafasında yaralar oluştu ve enfekte oldu. Sağlık ocağına başvuran Gözde, doktor tavsiyesiyle yatıştırıcı kremler kullanmaya başladı. Üç gün geçmesine rağmen şişlik ve yaralar geçmeyince karakola giderek ürünün satıcısı firmaya şikayette bulundu.

Yaşadığı süreci anlatan Gözde, “Berberin tavsiyesiyle aldım, önce dirseğimde denedim, 48 saat sonra saçıma sürdüm. Sonra yüzüm şişti, gözlerim şişti, kafamda yaralar çıktı. Çok korktum, gözlerimi kaybedeceğim diye endişelendim. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım” dedi.

Ayrıca Gözde, saçlarının hiç siyahlaşmadığını belirterek, “İnternetten 301 liraya aldım. Bu tür ürünlerin satışı kolay olmamalı, satışa düzenleme getirilmeli” diye konuştu. Olayla ilgili şikayet ve soruşturma devam ediyor.