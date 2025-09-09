Kepez ilçesi Avni Tolunay Caddesi 4556 Sokak’ta yaşayan Sanime Bakırcı, sabah saatlerinde bahçede çamaşır toplarken evin arka tarafından duman geldiğini fark etti. Önce çöp yakıldığını düşünen Bakırcı, kısa süre sonra evinin yandığını gördü.

Panikle bağırarak komşularından yardım isteyen ev sahibi, itfaiyeye haber verdi. Yan komşusu hortumla yangına müdahale etmeye çalıştı ancak alevleri söndürmek mümkün olmadı.

Yarım saatte söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatlik çalışmayla kontrol altına aldı. Yatak odasındaki eşyalar kapı önüne çıkarıldı ve suyla soğutuldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

“Evde her şey yandı”

Yangın sırasında evde tek başına olduğunu belirten Sanime Bakırcı, “Bahçeyi yıkarken dumanı gördüm, arkada çöp yakıldığını sandım. İçeri girecek durum yoktu, komşuya bağırdım. Evde her şey yandı, büyük zararım var” dedi.