Adana'nın Yüreğir ilçesi Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın inşaat firmasına ait ofisi, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Öğle saatlerinde Çukurova ilçesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı üzerinde gerçekleşen olayda, şüpheliler binaya girerek Demirçalı'nın makam odasına rastgele ateş açtı. Olay sırasında ofiste bulunan çalışanlar büyük bir panik yaşarken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. Saldırganlar, eylemin ardından hızla olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. Polis ekipleri, olay yerine gelerek geniş çaplı bir soruşturma başlattı ve ofiste delil toplama çalışması yaptı.

Başkan Demirçalı: "Hiçbir zorbalık bizi yolumuzdan alıkoyamaz"

Saldırının ardından yazılı bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Demirçalı, yaşanan olayı sert bir dille kınadı. "Makam koltuğuma ateş eden şahıs, olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştır. Hiçbir zorbalık, hiçbir tehdit bizi yolumuzdan alıkoyamaz" diyen Demirçalı, bu tür eylemlerin kendisini yıldırmayacağını vurguladı. Yüreğir halkına hizmet etmeye ve memlekete değer katmaya odaklandığını belirten Demirçalı, bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğini ifade etti. Demirçalı, açıklamasında olayın faillerinin ve varsa arkasındaki güçlerin en kısa sürede aydınlatılacağına olan inancını dile getirdi. "Karanlık oyunlarla, gözdağı vererek bizi korkutacaklarını sananlar büyük bir yanılgı içindedir" sözleriyle de tehditlere boyun eğmeyeceği mesajını verdi.

Polis şüphelilerin peşinde

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırganların kimliklerini belirlemek ve yakalamak için kapsamlı bir operasyon başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, ofis içerisinde mermilerin isabet ettiği noktalarda ve çevrede delil arayışını sürdürürken, bölgedeki güvenlik kameraları da titizlikle inceleniyor. Saldırının ardındaki motivasyonun ne olduğu henüz bilinmezken, polisin olayla ilgili tüm ihtimalleri değerlendirdiği ve soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürdüğü öğrenildi. Saldırganların en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilmesi bekleniyor.