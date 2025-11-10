Menteşe’nin Saburhane Mahallesi’nde sabah saatlerinde çöp konteynerinden yükselen dumanlar çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler zaman kaybetmeden olay yerine ulaştı

İtfaiye ekipleri kısa sürede mahalleye gelerek yangına müdahale etti. Alevlerin konteyneri tamamen sarmadan kontrol altına alınmasıyla çevredeki araçlar, iş yerleri ve yapılarda herhangi bir zarar oluşmasının önüne geçildi. Yangının etkisiyle çöp konteynerinde maddi hasar meydana geldi.

Neden araştırılıyor

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. İlk değerlendirmelere göre alevlerin konteyner içerisine atılan yanıcı bir madde veya sönmemiş sigara izmaritinden kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.

“Çöp atarken dikkat edelim” uyarısı

Bölge esnafı ve mahalle sakinleri, ekiplere hızlı müdahale için teşekkür ederken, bu tür yangınların özellikle yaz ve kurak dönemlerde büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekti. Yetkililer de vatandaşlara çöp atarken yanıcı maddeleri konteynere bırakmamaları ve sönmemiş sigara izmariti gibi riskli atıklara karşı duyarlı olmaları çağrısında bulundu.