Son Mühür/ Osman Günden - Buca Belediyesi, çölyak hastalarına nefes aldıracak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. İlçede iki noktada glütensiz gıda satışına başlanırken, ürünler kâr amacı güdülmeden piyasa fiyatının çok altında vatandaşlara sunuldu.

Kamu kurumunda ilk kez

Buca Belediyesi, ilçede yaşayan çölyak hastalarının yaşamını kolaylaştırmak için geçtiğimiz aylarda evlere glütensiz gıda paketleri ulaştırdı. Şimdi ise Dumlupınar Mahallesi’nde belediyeye ait iki noktada glütensiz gıda satışı başladı. Böylece Buca’da ilk kez zincir marketler dışında bir kamu kurumu aracılığıyla piyasanın altında glütensiz gıda arzı gerçekleştirildi.

Başkan Duman: “Yanlarında olacağız”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çölyak hastalığının bilinen tek tedavisi ömür boyu glütensiz beslenme. Bu diyet ciddi bir maliyet gerektiriyor. Daha önce hazırladığımız gıda paketlerini evlere kadar ulaştırmıştık. Şimdi de uzun soluklu ve zorlayıcı süreçte yanlarında olmak için bu çalışmayı başlattık. Vatandaşlarımıza desteğimizi her alanda sürdürmeye kararlıyız” dedi.

Satış noktaları

Glütensiz ürün satışı, Bucafe 1928 ve tarihi Pembe Köşk’te hizmet veren Boudja Gastro kafe üzerinden yapılıyor. Her iki noktada un, ekmek, kraker, makarna gibi 17 farklı glütensiz ürün satışa sunuldu.