Son Mühür- Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 23 Eylül’de yayımladığı tağşiş listesine İzmir’den üç farklı firma dahil edildi. Denetimlerde, Karabağlar, Ödemiş ve Bayındır’da üretilen zeytinyağı ürünlerinde usulsüzlükler belirlendi.

Karabağlar’da tohum yağı karıştırıldı

Karabağlar’da faaliyet gösteren Çalıkuşu Tarım Ürünleri Ticareti – Sibel Sezgin adına piyasaya sürülen naturel sızma zeytinyağında, tohum yağı karıştırıldığı tespit edildi. Ürünün tüketiciyi yanıltıcı şekilde “sızma” ibaresiyle pazarlanması nedeniyle firma ifşa edildi.

Ödemiş’te düşük kaliteli zeytinyağı

Ödemiş’te bulunan Güçlü Yağ Sanayi ve Ticaret Kollektif Şirketi, 750 ml’lik naturel sızma zeytinyağında daha düşük kaliteli zeytinyağı kullandı. Bakanlık denetimlerinde ortaya çıkan bu durum, İzmir’in tarımsal ürünlerindeki güven sorununu gündeme taşıdı.

Bayındır’da karışım hilesi

Bayındır ilçesinde üretim yapan Hilal Hayvansal Ürünler Yem Süt ve Süt Ürünleri Toptan Ticaret Ltd. Şti., “Naturel Akdeniz” markalı 1 litrelik sızma zeytinyağında tohum yağı karıştırdı. Firma, tüketiciyi yanıltıcı beyanlarla ürün satışı yaptığı için listeye eklendi.

Ege Bölgesi’nin en önemli tarım ürünlerinden biri olan zeytinyağında ortaya çıkan bu hileler, İzmir’deki tüketicilerin güvenini sarstı. Özellikle bölgenin zeytinyağı markalarının dünya çapında bilinirliğine gölge düşüren bu uygulamalar, sektörün itibarı açısından da olumsuz yansımalara neden oluyor.

Denetimler sürecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği için denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, vatandaşların ürün etiketlerini dikkatle incelemesi ve güvenilir markaları tercih etmesi gerektiğini vurguladı. İzmir’den listeye giren firmalar hakkında ise yasal yaptırımların uygulanacağı kaydedildi.