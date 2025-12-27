İzmir’de boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma C.’yi (26) görüntülü arayarak, yanında bulunan 2 çocuğunun boğazına bıçak dayayan Şiyar Alpaslan (32), tahliye edilmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı sonucu yeniden cezaevine gönderildi. Mahkeme, sanığın adli kontrol tedbirinin mağdurların can güvenliği açısından yetersiz olacağına hükmetti.

Olayın detayları

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı verilen çiftin iki çocuğu, bir süre babalarının yanında kalmıştı. 18 Kasım 2024’te Alpaslan, o dönemdeki eşi Fatma C.’yi görüntülü arayarak, 7 yaşındaki Y.C.A. ve 3 yaşındaki B.A.’nın boğazına bıçak dayayıp tehdit etmişti. Fatma C. durumu polise bildirdi. Karabağlar ilçesinde gözaltına alınan Alpaslan, işlemlerinin ardından tutuklandı; çocuklar ise geçici süreyle devlet korumasına alındıktan sonra annelerine teslim edilmişti.

Savcılık cezayı talep etti

Hazırlanan iddianamede Alpaslan hakkında 'Kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından toplam 6,5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ocak ayında görülen duruşmada sanık tahliye edildi, ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine mahkeme sanığı yeniden tutukladı.

Görev uyuşmazlıkları ve davanın seyrine ilişkin kararlar

Geçen yıl mayıs ayında görülen davada ilk hakim, eylemin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' olduğunu belirleyerek görevsizlik kararı verdi ve dosyayı ağır ceza mahkemesine yönlendirdi. İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi ise, iddia edilen suçun 'Tehdit' unsurlarını taşıdığı kanaatine vararak dosyanın asliye ceza mahkemesinde görülmesine karar verdi. Görev uyuşmazlığının çözümü için dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi’ne gönderildi ve sanığın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmasına hükmedildi. Çift bu süreçte boşandı.

Tahliye sonrası itiraz ve yeniden tutuklama

16 Aralık’ta görülen duruşmada sanığın ev hapsi şeklinde adli kontrol talebiyle tahliyesine karar verildi. Duruşma, eksiklerin tamamlanması için 31 Mart 2026’ya ertelendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve mağdur avukatlarının itirazı üzerine dosya İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşındı. Mahkeme, sanığın geçmiş sabıkaları, eylemin ciddiyeti ve mağdurların güvenliği gerekçesiyle adli kontrolün yetersiz olduğuna hükmederek Alpaslan’ı yeniden tutukladı.

Mağdur avukatından reddi heyet talebi

Mağdur avukatlarından Nevraz Sığın, mahkeme heyetinin tarafsızlığının ortadan kalktığı gerekçesiyle reddi heyet talebinde bulundu. Sığın, “İlk celsede tahliye kararı vererek müvekkilin yaşam hakkına yönelik tedbirleri almaktan imtina eden mahkeme heyeti, tarafsızlığını yitirmiş durumdadır” ifadelerini kullandı.