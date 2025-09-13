Muğla’nın Fethiye ilçesinde İrem Coşkun (33) ile Alman vatandaşı Jan Rancke (43), Türk geleneklerine uygun olarak düzenlenen düğünle evlendi. Ovacık Mahallesi’nde gerçekleştirilen düğün, hem renkli görüntülere hem de unutulmaz anlara sahne oldu.

Polonya’da başlayan hikâye, Fethiye’de düğünle taçlandı

Polonya’da mimarlık yapan İrem Coşkun, burada tanıştığı Alman vatandaşı Jan Rancke ile hayatını birleştirme kararı aldı. Çift, düğünlerini Coşkun’un memleketi Muğla’nın Fethiye ilçesinde yapmayı tercih etti. Böylece hem aileler hem de dostlar, Ege’nin eşsiz doğası eşliğinde bu özel güne tanıklık etti.

At üstünde gelin alma geleneği

Düğünün en dikkat çekici anı ise Türk adetlerinden biri olan “at üstünde gelin alma” oldu. Jan Rancke, gelini almak için ata bindi. Daha sonra gelini de ata bindiren damat, bu geleneği yerine getirdi. Rancke’nin yaşadığı heyecan kameralara yansırken, davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

Gelenekler yaşatıldı, eğlence doruğa çıktı

Türk kültürüne özgü ritüellerin uygulandığı düğünde davetliler, oyun havaları ve müzikler eşliğinde gönüllerince eğlendi. Çiftin mutluluğu objektiflere yansırken, düğüne katılanlar bu anlara ortak oldu. Çift, düğün boyunca davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Mutlulukları objektiflere yansıdı

Düğünün sonunda İrem Coşkun ve Jan Rancke, Türk gelenekleriyle taçlanan bu özel günün kendileri için unutulmaz bir hatıra olduğunu ifade etti. Renkli anların yaşandığı düğün, hem çiftin mutluluğunu hem de kültürler arası kaynaşmayı gözler önüne serdi.