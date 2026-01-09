Son Mühür - Çankırı’da sanal kumar nedeniyle zor bir sürece giren 37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, yaşadığı ağır kayıpların ardından hayatına son vermişti.

Sosyal medya üzerinden bir veda videosu yayımlayan Çelik, ailesine ait çok sayıda evi ve yüksek miktarda parayı kumarda kaybettiğini, düştüğü çaresizlikten kurtulamadığını anlatmıştı. Aynı videoda, tüm birikimlerini yitiren kanser hastası annesi ile gazi babası için Sedat Peker’e yardım çağrısında bulunmuştu.

Peker'e teşekkür ettiler

Çelik’in yardım çağrısına Sedat Peker yanıt verdi. Peker’in ailenin borçlarını kapattığı, maaşlardaki hacizleri kaldırttığı ve aile adına bir konut aldığı öğrenilirken, yaşlı çift de çektikleri bir video ile Sedat Peker’e teşekkür etti.