Gazze Şeridi’nde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun yağış, bölgedeki yaşamı olumsuz etkiledi. İsrail’in son iki yıldır sürdürdüğü saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce Filistinli, güvenli olmayan çadırlarda yaşam mücadelesi verirken sel sularına teslim oldu.

Deir el-Belah’da yaşam mücadelesi

Gazze’nin orta kesiminde bulunan Deir el-Belah kentindeki El-Nakheel kampı, selden en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Çadırlar içindeki battaniye ve giysiler kullanılamaz hale gelirken, kamp sakinleri zor anlar yaşadı. Gazze’den buraya göç eden Abdurrahman es-Salmi, çocuklarıyla birlikte çadırda su içinde kaldıklarını belirterek, “Ne zaman huzura kavuşacağız? Buradaki hayat tam bir trajedi. Yardım edecek kimse yok” ifadelerini kullandı.

Beyt Lahye’den gelenler de etkilendi

Gazze’nin kuzeyinden Deir el-Belah’a sığınan İslam Mima, uyurken aniden bastıran yağmurun çadırlarını sular altında bıraktığını aktardı. Mima, “Çocuklar ve eşyalar suya kapıldı. Acı çekiyoruz ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hayatımız artık bir mücadeleye dönüştü” dedi.

Savaşın etkisi altındaki yaşam

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılar nedeniyle Gazze’de konutların yaklaşık yüzde 92’si tamamen veya kısmen yıkıldı. Geriye kalan halk, güvenli olmayan çadırlarda veya hasarlı evlerde yaşamaya zorlanıyor. Bu durum, yağışlar ve doğal afetler karşısında Filistinlilerin yaşadığı zorlukları daha da derinleştiriyor.