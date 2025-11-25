Güney Sudan'da, Unity eyaletine bağlı Leer Havaalanı yakınlarında gıda yardımı taşıyan bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Uçağın, başkent Juba'daki sel felaketi nedeniyle yerinden edilen insanlara yardım malzemesi götürdüğü öğrenildi.

Samaritan's Purse personeli de hayatını kaybetti

Kazanın ardından açıklama yapan Samaritan's Purse adlı uluslararası yardım kuruluşunun yetkilisi Bikram Rai, kazada hayatını kaybedenlerin arasında bir yardım kuruluşu personelinin de bulunduğunu belirtti. Rai, Nari Air'e ait olan uçağın, 2 tonluk gıda ve yardım malzemesini taşırken kaza geçirdiğini ifade etti.

Kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Bikram Rai, kazanın ardından ekibinin olay yerine ulaştığını ve üzüntüyle 3 mürettebat üyesinin hayatını kaybettiğini teyit ettiklerini söyledi. Uçak, başkent Juba'daki sel felaketi nedeniyle evlerini terk eden insanlara yardım malzemesi taşıyordu. Kazanın sebepleri hakkında ise henüz net bir açıklama yapılmadı.

Yardım uçakları, zorlu koşullarda hayat kurtarıyor

Güney Sudan, son yıllarda artan doğal afetler ve iç çatışmalar nedeniyle gıda ve tıbbi yardıma büyük ihtiyaç duyuyor. Uluslararası yardım kuruluşları, yerinden edilen insanlara yardımcı olmak için bu tür zorlu koşullarda operasyonlar gerçekleştiriyor. Kazadan sonra yetkililer, yardım faaliyetlerinin güvenli bir şekilde devam etmesi adına önlemler alacaklarını belirtti.