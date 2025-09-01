Son Mühür/ Merve Turan - Bornova Belediyesi, yaz tatilinde çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir etkinlik sunmak amacıyla “Çocukların Film Kulübü” atölyeleri düzenledi. Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO) koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalara 9-14 yaş arası 24 çocuk katıldı.

Atölye boyunca sinema tarihi, film yapımının temelleri, görüntü ve ses ekipmanı kullanımı, stop-motion animasyon ve greenbox teknikleri gibi konularda eğitimler verildi. Katılımcılar, öğrendiklerini uygulamaya dökerek kendi kısa film hikâyelerini yazdı, storyboard çizimlerini yaptı ve çekimlerini gerçekleştirdi.

Hem öğrendiler hem ürettiler

Çocuklar, telefon ve tabletlerle stop-motion animasyon yapımını deneyimledi, greenbox kullanarak farklı çekim tekniklerini uyguladı. Atölye sonunda katılımcılar, yaşadıkları deneyimi yazılı olarak paylaşarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların yaratıcılığını geliştiren etkinliklerin önemine dikkat çekerek, “Teknolojiyle yaratıcılığı buluşturan bu atölyelerle çocuklarımız hem eğleniyor hem de düşünmeyi, sorgulamayı ve üretmeyi öğreniyor. Bornova Belediyesi olarak onların yanında olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.