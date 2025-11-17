Son Mühür- Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, müdür yardımcısı Dilara Alemdar ile sürdüğü ilişkisini yaz aylarında duyurmuştu. İkili, bu kez Bozcaada’da objektiflere yansıdı. Ada sokaklarında birlikte gezinti yapan çift, daha sonra denize açılarak kürek keyfi yaptı.

"Tek kürekçim"

Demirer ile deniz tutkusunu paylaşan Dilara Alemdar, tekne anlarını Kenan Doğulu’nun “Tek Kürekçim” şarkısı eşliğinde sosyal medya hesabında paylaştı. Çiftin uyumu ve keyifli hallerine takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

“Bu anlar için 21 sene bekledim”

Ünlü komedyen, adadaki evinin bahçesinde yaptığı bir paylaşımda doğayla iç içe yaşamının hikayesini anlatarak şu sözleri vurgulamıştı:



“‘Abi hayat sana güzel’ diyorlar ya, evet çamların altında oturuyoruz ama bu noktaya gelmek için 21 sene bekledim. Bu çamları ben diktim. Tabii ki hayat bana güzel. Herkese dünya için bir şey yapmasını tavsiye ederim.”