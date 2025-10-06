Son Mühür - Ayvalık Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü farkındalık dolu bir etkinlikle kutladı. Ayvalık Belediyesi Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Ayvalık Belediyesi Başkan Vekili Onur Satıcı, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Karasu, belediye personeli, hayvanseverler ve çok sayıda minik öğrenci katıldı.

Miniklerden sevgi dolu ziyaret

Etkinlikte öğrenciler, barınakta bulunan sevimli dostlarla vakit geçirerek onlara mama ve çeşitli hediyeler verdi. Gün boyu süren ziyarette çocuklar, hayvanlarla yakından ilgilendi; barınak sakinleri sevgi dolu anlar yaşadı.

Çilek’ten nefes kesen gösteri

Etkinliğin en çok ilgi gören anlarından biri, Jandarma’nın arama kurtarma köpeği Çilek’in yaptığı gösteriler oldu. Çilek, performansıyla miniklerin büyük beğenisini topladı.

“Her canlının yaşam hakkına saygı duyulmalı”

Etkinlik sonunda yapılan açıklamada, vatandaşlara sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısı yapıldı. “Satın alma, sahiplen” mesajıyla farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği etkinlikte, her canlının yaşam hakkına saygı duyulması gerektiği vurgulandı.