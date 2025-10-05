Kazdağları’nda bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Kazdağları Bal Hasat Şenliği, hem yerli hem yabancı katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Doğanın kalbinde renkli etkinliklerle dolu geçen şenlik, bölgeye hareketlilik kazandırdı.

Etkinlikler, Kazdağı Milli Parkı’ndaki Mass Kazdağları Kamping alanında başladı. Ardından SS. Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi koordinatörlüğünde Kazdağı Bal Ormanı’nda devam etti. Katılımcılar, doğayla iç içe geçen etkinliklerde bölgenin meşhur siyah balını tatma fırsatı buldu.

2 dakikada 1 kilogram balı bitirdi

Şenliğin en dikkat çeken etkinliği ise kuşkusuz Bal Yeme Yarışması oldu. Katılımcılar, iki dakika içinde en fazla balı yemek için kıyasıya yarıştı. Yarışmanın kazananı, sadece 2 dakikada 1 kilogram balı bitirerek izleyicilerden büyük alkış topladı.

Sağlık sorunu yaşamadan yarışmayı tamamlayan birincinin performansı, şenliğin en çok konuşulan olayı oldu. Etkinlik boyunca izleyenlerin tezahüratlarıyla eğlenceli anlar yaşandı.

Kazdağları Siyah Balı Dünya Şampiyonu

Kooperatif Başkanı İlhan Deveci, şenliğin ardından yaptığı açıklamada Kazdağları’nın bal üretimindeki uluslararası başarısına dikkat çekti.

Deveci, Kazdağları Siyah Balı’nın, Amerika’da düzenlenen dünyanın en prestijli bal yarışmasında üst üste 8 yıl boyunca dünya birincisi seçildiğini belirtti.

Ayrıca Deveci, Bezmialem Üniversitesi’nde yapılan bilimsel analizler sonucunda Kazdağları Siyah Balı’nın, Türkiye ve dünyanın en kaliteli ballarından dört kat daha yüksek değere sahip olduğunun kanıtlandığını ifade etti.